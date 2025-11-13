«Только платите»: Трамп дал отмашку Европе на войну с Россией
Нынешняя администрация Белого дома поддержит отправку европейских войск на Украину.
Об этом бывший специальный советник вице-президента Камалы Харрис по Европе и Евразии Робин Брукс заявила на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что некоторые представители администрации США ясно дали понять, что США готовы предоставить ресурсы для отправки войск в Украину, если это произойдет, и что США по-прежнему привержены пятой статье», – уверена Брукс.
Также она выразила надежду на то, что Европа разместит военные заказы в США и оплатит их за счет сворованных активов РФ.
«Что касается оборудования. Если суверенные активы будут конфискованы или превращены в какой-то заем, который можно будет использовать для покупки американского оборудования, то у нас в США есть оборонная промышленность, способная производить определенное количество оборудования. Раньше мы были готовы передать это оборудование Украине, а теперь мы его продаем, но оно все еще доступно», – сказала Брукс.
