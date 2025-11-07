Украина выбрала возможность «обо***ться», – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация на фронте для Украины критическая, вслед за Покровском и Мирноградом встанет вопрос потери Славянска, Краматорска, частей Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом в интервью украинской журналистке Лане Шевчук заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы прекрасно понимаем, что это – прямая дорога на Днепр, прекрасно понимаем, что все ехали через Покровск на Краматорск и Славянск. Также я знаю, что в планах, к сожалению, возможное наступление, более усиленное, и на Славянск, и на Краматорск… Враг усиленно наступает на Запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя и прилегающих сёл. То есть, ситуация однозначно критическая… Они стратегически хотят выйти в Днепропетровскую область, дальше будет стоять вопрос по Павлограду», – перечислила Скороход.

По ее словам, Украине следовало бы занять более компромиссную позицию.

«Совсем недавно Трамп сказал: «Если хотят повоевать, пусть повоюют». То есть, предложение со стороны американского президента есть, видение с его стороны есть, но, если наша сторона это не принимает, наверное, нужно дать еще обосраться. Только мне жалко людей, которые за это платят своими жизнями и кровью. Если бы мы уже вступили в переговорный процесс, я уверена, мы бы с вами сейчас не обсуждали потерю Покровска, Мирнограда и части Запорожского области», – фантазировала Скороход.