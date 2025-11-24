В формуле «перемога или конец войны» отсутствует первое слово – львовский русофоб
Пропагандистская машина Зеленского извратила сознание украинцев завышенными ожиданиями «перемоги», тогда как готовиться надо к самому худшему.
Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Будет ещё хуже. Варианты, предложенные Украине, будут вообще катастрофически хуже, в сравнении, что с Анкарой 2022, что с Трампом 2025 года. Эти будут вообще мягкими, шикарными условиями. Рационально доказать это невозможно, потому что люди почему-то думают… Не почему-то, а потому что они три года находились в роли жертвы информационно-пропагандистской односторонней кампании через ура-марафон, через замалчивание правды, искажение действительности и навязывание обществу завышенных ожиданий на старте.
Эта вера в лучшее у нас не то, что раздута, она подменена самодурством. И это большое преступление правящего класса, который навязал обществу, якобы у нас есть выбор – победа или конец войны. Этого выбора у нас, к сожалению, вследствие фатальных факапов четырёхлетнего единоличного правления мафии, нет. Выбора «победа или конец войны» нет, в виду отсутствия первого слова в этом уравнении», – горевал Дроздов.
Он привёл в пример иллюстрацию из интернета.
«На картинке танк, который едет по людям, половину проехал. То, что проехал, там всё в крови, там одно месиво. Впереди ещё столько же людей, и посередине стоят люди и кричат: «Неужели всё это было зря?», показывая на тех, кого проехали. .,.
И возникает вопрос: так пусть едет дальше? Размозжив всё, что осталось, превратив страну в социальную руину в центре Европы? Или всё-таки начать жить и ценить отстоянное, уцелевшее?» – осенило прозрение русофоба, который сам в 2023 был из тех, кто подстрекал ВСУ к наступлению, обернувшемуся провалом.