В формуле «перемога или конец войны» отсутствует первое слово – львовский русофоб

Тарас Стрельцов.  
24.11.2025 14:11
  (Мск) , Львов
Просмотров: 766
 
Война, Дзен, Украина


Пропагандистская машина Зеленского извратила сознание украинцев завышенными ожиданиями «перемоги», тогда как готовиться надо к самому худшему.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропагандистская машина Зеленского извратила сознание украинцев завышенными ожиданиями «перемоги», тогда как готовиться надо к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Будет ещё хуже. Варианты, предложенные Украине, будут вообще катастрофически хуже, в сравнении, что с Анкарой 2022, что с Трампом 2025 года. Эти будут вообще мягкими, шикарными условиями. Рационально доказать это невозможно, потому что люди почему-то думают… Не почему-то, а потому что они три года находились в роли жертвы информационно-пропагандистской односторонней кампании через ура-марафон, через замалчивание правды, искажение действительности и навязывание обществу завышенных ожиданий на старте.

Эта вера в лучшее у нас не то, что раздута, она подменена самодурством. И это большое преступление правящего класса, который навязал обществу, якобы у нас есть выбор – победа или конец войны. Этого выбора у нас, к сожалению, вследствие фатальных факапов четырёхлетнего единоличного правления мафии, нет. Выбора «победа или конец войны» нет, в виду отсутствия первого слова в этом уравнении», – горевал Дроздов.

Он привёл в пример иллюстрацию из интернета.

«На картинке танк, который едет по людям, половину проехал. То, что проехал, там всё в крови, там одно месиво. Впереди ещё столько же людей, и посередине стоят люди и кричат: «Неужели всё это было зря?», показывая на тех, кого проехали. .,.

И возникает вопрос: так пусть едет дальше? Размозжив всё, что осталось, превратив страну в социальную руину в центре Европы? Или всё-таки начать жить и ценить отстоянное, уцелевшее?» –  осенило прозрение русофоба, который сам в 2023 был из тех, кто подстрекал ВСУ к наступлению, обернувшемуся провалом.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора