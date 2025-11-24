В формуле «перемога или конец войны» отсутствует первое слово – львовский русофоб

Пропагандистская машина Зеленского извратила сознание украинцев завышенными ожиданиями «перемоги», тогда как готовиться надо к самому худшему.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будет ещё хуже. Варианты, предложенные Украине, будут вообще катастрофически хуже, в сравнении, что с Анкарой 2022, что с Трампом 2025 года. Эти будут вообще мягкими, шикарными условиями. Рационально доказать это невозможно, потому что люди почему-то думают… Не почему-то, а потому что они три года находились в роли жертвы информационно-пропагандистской односторонней кампании через ура-марафон, через замалчивание правды, искажение действительности и навязывание обществу завышенных ожиданий на старте.

Эта вера в лучшее у нас не то, что раздута, она подменена самодурством. И это большое преступление правящего класса, который навязал обществу, якобы у нас есть выбор – победа или конец войны. Этого выбора у нас, к сожалению, вследствие фатальных факапов четырёхлетнего единоличного правления мафии, нет. Выбора «победа или конец войны» нет, в виду отсутствия первого слова в этом уравнении», – горевал Дроздов.