Израильские военные могут напрямую помогать подготовке военных операций Генштаба ВСУ, хотя Тель-Авив официально не декларирует участие в конфликте.

Об этом заявил недавно вернувшийся из Израиля журналист телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко (сексот СБУ, участвовал в допросах и пытках политзаключенных), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть много сложных общих моментов в истории, но есть много и действительно ярких, «потужных» моментов. В том числе, во время Второй мировой войны много украинцев просто спасали евреев от этой катастрофы, которую мы называем Холокостом. Есть вещи, о которых можно говорить и которые мы понимаем, что мы вместе, мы должны быть вместе. Но мы не вместе. И этот вопрос я задаю всем своим собеседникам в Израиле», – рассказал пропагандист.