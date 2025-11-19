В Генштабе ВСУ можно услышать «хороший иврит» – сексот СБУ

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 09:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 728
 
Война, Дзен, Израиль, Украина


Израильские военные могут напрямую помогать подготовке военных операций Генштаба ВСУ, хотя Тель-Авив официально не декларирует участие в конфликте.

Об этом заявил недавно вернувшийся из Израиля журналист телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко (сексот СБУ, участвовал в допросах и пытках политзаключенных), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть много сложных общих моментов в истории, но есть много и действительно ярких, «потужных» моментов. В том числе, во время Второй мировой войны много украинцев просто спасали евреев от этой катастрофы, которую мы называем Холокостом.

Есть вещи, о которых можно говорить и которые мы понимаем, что мы вместе, мы должны быть вместе. Но мы не вместе. И этот вопрос я задаю всем своим собеседникам в Израиле», – рассказал пропагандист.

«И один из них мне сказал: «А ты знаешь, пусть тебя это не удивляет, но в вашем Генштабе от некоторых людей можно услышать хороший иврит». Такой намёк на то, что сотрудничество происходит, происходит в каком-то непубличном виде. Я не исключаю, что так и есть. Тем более, что есть, о чём говорить», – проболтался Цаплиенко.

