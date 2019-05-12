В Москве вновь предлагают Сербии определиться и вступать в ОДКБ

12.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Состоявшиеся в Сербии торжества по случаю Дня Победы, вызвавшие раздражение у посла США в Белграде и американских СМИ, – еще один повод для того, чтобы официальный Белград рассмотрел возможность присоединения к ОДКБ и законодательно закрепил отказ от интеграции в ЕС и НАТО.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

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«Проведение военного парада и шествия «Бессмертный полк» – жест, конечно, с политической точки зрения, важный для России, очень позитивный. Но мы приветствовали бы официальную доктринальную установку Сербии об отказе от членства в ЕС и НАТО, и тесную военно-политическую интеграцию с ОДКБ. Это было бы важно со всех точек зрения.

Рассчитываем, что помимо символических жестов, будет практическая деятельность, нацеленная на реализацию стратегических установок. Для нас важно, что Сербия – последнее пророссийское государство на Балканах после распада Югославии и поглощения ее остатков НАТО. Поэтому важно членство в ОДКБ, тесное военно-политическое сотрудничество с Россией», – заявил Коротченко.

Напомним, что накануне поступило сразу несколько сигналов, свидетельствующих о недовольстве Вашингтона состоявшимися в Сербии торжествами по случаю Дня Победы, который впервые отмечался на государственном уровне согласно указу президента Александра Вучича. В мероприятиях принимали участие российские политики, общественники и военные.

Американское агентство Associated Press особо подчеркнуло, что прошедший в Сербии военный парад с участием российской техники стоит оценивать как демонстрацию силы в ситуации нового витка напряженности вокруг Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Тем временем, сепаратистские власти Косово начали переговоры о создании «мини-шенгена» с Албанией. Наблюдатели считают это предтечей проекта «Великая Албания».

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.