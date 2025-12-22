Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские террористические удары по российским танкерам – имеют прямые аналогии в истории, когда Великобритания вела войну с торговым флотом противника руками пиратов.

Об этом в эфире своего видеоблога напомнил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они уничтожают гражданские суда и танкеры по заданию Англии. Вспомните, как Англия зарабатывала себе на жизнь. Они пиратов легализовали и отправили грабить проходящие по всем акваториям мировым суда, а денежки привозить в Лондон», – сказал военкор.

По его мнению, Украина сама подталкивает руководство России к сценарию лишения самостийников выхода к морю.