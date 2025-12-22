«Видимо, меняются планы по ходу у нас», – Сладков о лишении Украины выхода к морю
Украинские террористические удары по российским танкерам – имеют прямые аналогии в истории, когда Великобритания вела войну с торговым флотом противника руками пиратов.
Об этом в эфире своего видеоблога напомнил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они уничтожают гражданские суда и танкеры по заданию Англии. Вспомните, как Англия зарабатывала себе на жизнь. Они пиратов легализовали и отправили грабить проходящие по всем акваториям мировым суда, а денежки привозить в Лондон», – сказал военкор.
По его мнению, Украина сама подталкивает руководство России к сценарию лишения самостийников выхода к морю.
«Видимо, меняются планы по ходу у нас, потому что Украину у Черного моря оставлять нельзя, ибо мы родим пиратскую республику, новые Сомали. А когда будет очень тяжело с экономикой на Украине, думаю, что сомалийские пираты еще позавидуют украинским пиратам. Поэтому надо лишать их – пускай на реках грабят байдарки и каноэ, а Чёрное море – это уже не для Украины», – заявил Сладков.
