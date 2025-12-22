«Видимо, меняются планы по ходу у нас», – Сладков о лишении Украины выхода к морю

Анатолий Лапин.  
22.12.2025 13:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2055
 
Дзен, Одесса, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские террористические удары по российским танкерам – имеют прямые аналогии в истории, когда Великобритания вела войну с торговым флотом противника руками пиратов.

Об этом в эфире своего видеоблога напомнил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористические удары по российским танкерам – имеют прямые аналогии в истории, когда Великобритания...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они уничтожают гражданские суда и танкеры по заданию Англии. Вспомните, как Англия зарабатывала себе на жизнь. Они пиратов легализовали и отправили грабить проходящие по всем акваториям мировым суда, а денежки привозить в Лондон», – сказал военкор.

По его мнению, Украина сама подталкивает руководство России к сценарию лишения самостийников выхода к морю.

«Видимо, меняются планы по ходу у нас, потому что Украину у Черного моря оставлять нельзя, ибо мы родим пиратскую республику, новые Сомали. А когда будет очень тяжело с экономикой на Украине, думаю, что сомалийские пираты еще позавидуют украинским пиратам. Поэтому надо лишать их – пускай на реках грабят байдарки и каноэ, а Чёрное море – это уже не для Украины», – заявил Сладков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить