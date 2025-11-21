Вывезенные с Украины ракеты «земля-воздух» обнаружены на границе ЕС
Скандал разразился в Молдове, когда румынские пограничники на КПП Албица остановили на границе с ней фуру с огнестрельным оружием, включая ПЗРК.
Причем молдавские пограничники и таможенники опасный груз спокойно пропустили. Они объяснили это отсутствием сканера, необходимого для проверки грузовиков.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Водитель фуры на допросе признался, что конечной точкой груза был Израиль. Молдавские власти традиционно обвинили во всем Россию.
«Это оружие советского происхождения, 1970-х годов, такое как «Фагот», «Игла» и другое, произведённое в Российской Федерации. Это оружие российского типа и советского периода», – заявил председатель комиссии парламента Молдовы по обороне и безопасности Лилиан Карп.
Показательно, что некоторые российские военные телеграм-каналы эту версию приняли. Они считают, что вскрылись признаки подготовки кураторами Украины диверсии под «чужим флагом».
Однако, на опубликованных румынскими пограничниками фото контрабандного оружия вины надписи на английском и указание на 2021 год.
Скандальный молдавский политик Ренато Усатый заявил, что в контрабандном грузовике находились 7 американских переносных ЗРК Stinger. Он допустил, что вооружение попало из Украины, подчеркнув, что в Молдове нет вооружения такого типа.
«Этот тип вооружения ставит под угрозу безопасность всего европейского континента. Мы должны задать вопросы украинским спецслужбам. Если эти Stinger прошли через территорию Молдовы, возникает вопрос: сколько из них могли остаться в стране?» – сказал Усатый.
Экс-глава министерства национальной безопасности Анатол Плугару поддержал версию Усатого.
«Я не удивлен. Это – не единичный случай, это только случай, который обнаружили. А кто знает, сколько других десятков или, не дай Бог, сотен случаев такого произошло», – заявил Плугару в комментарии на «Первом в Молдове».
«Нейтралитет на бумаге, контрабанда на колёсах. Речь идёт о военных ракетах, способных сбивать самолёты и дроны, вооружении, которым Молдова не располагает. Нашу территорию использовали для контрабанды тяжёлого вооружения в момент, когда регион находится в состоянии напряжённости. Если в нейтральной стране через границу могут пройти ракеты класса «земля–воздух» без ведома государства, речь идёт уже не о нарушении нейтралитета, а о крахе механизма, который должен его обеспечивать», – написал экс-премьер Молдовы Влад Филат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: