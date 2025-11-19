Зе-фракция подняла бунт против серого кардинала Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Над головой Андрея Ермака, главы офиса диктатора Владимира Зеленского, после Миндичгейта продолжаются сгущаться тучи.

Со считающимся серым кардиналом Украины Ермаком, причастного к масштабным коррупционным схемам, отказался встречаться спецпосланник Дональда Трампа, а депутаты фракции «Слуга народа» требуют от Зеленского отставки главы ОП.

Депутат Рады, бывший представитель Зеленского в парламенте и Конституционном суде Федор Вениславский прямо говорит, что Ермак должен уйти в отставку.

«Я считаю, что действительно, отставка господина Ермака в данном случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства, потому что не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в офисе президента… Среди «слуг» много сегодня было разговоров о том, что господин Ермак должен уйти», – заявил Вениславский в эфире «Радио Свобода» [В РФ находится в реестре иноагентов и нежелательных организаций].

Он подтвердил, что входит в число считающих, что Ермак должен уйти в отставку, добавив, что таких во фракции «достаточно много».

Причиной стала информация, что на так называемых «пленках Миндича» фигурирует лицо по прозвищу «Али-Баба», которое СМИ и политики идентифицировали как Ермака (по инициалам имени и отчества Андрей Борисович).

Сам Ермак сейчас покинул Украину. Издание «Бабель», ссылаясь на два источника, сообщило вчера, что он вылетел в Лондон для встречи с послом Валерием Залужным.

При этом экс-спикер запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза (обслуживает интересы экс-президента Петра Порошенко) опровергает эту информацию.

«Для всех, кто пишет, что Ермак летит к Залужному в Лондон, сообщаю, что не летит. Подтвердили лучшие из злых языков Банковой. Причина – в плотном графике генерала не нашлось места для встречи с Али-Бабой», – утверждает Береза.

Если его данные соответствуют действительности, то Залужный просто отказался встречаться с резко ставшим токсичным Ермаком. Ранее это было бы просто было немыслимо.

Покинул Украину и Зеленский. Примечательно, что свой нынешний зарубежный вояж он совершает без Ермака. Сначала в западных СМИ появилась информация о неожиданном визите диктатора в Турцию и анонсировалась его встреча со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Правда, британский журнал Тhe Economist пишет, что встречаться с Уиткоффом должен был Ермак, но американская сторона отменила встречу.

«Говорят, что Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаб скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу», – указывает вероятную причину издание.

Депутат ВР Ярослав Железняк, которого называют «сливным бачком НАБУ», пишет, что Ермак должен был возвращаться вместе с Зеленским на Украину 20 ноября.