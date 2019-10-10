Зеленский уже сравнивает Донбасс с Приднестровьем

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ситуация с неподконтрольной частью Донбасса почти не отличается от ситуации с непризнанным Приднестровьем, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве.

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“Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не произойдет, потому что, честно говоря, а что сейчас? Давайте честно: сейчас так и есть, сейчас там у нас практически Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то там есть, выстрелы, то есть единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта. У нас звучат выстрелы. И все”, – сказал Зеленский.

При этом он заявил, что не хотел бы сценария Приднестровья для Донбасса.

Ранее сегодня во время беседы с журналистами Зеленский отверг возможность референдума по поводу закона об особом статусе отдельных районов двух областей Донбасса. А глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью СМИ заявлял о том, что Киев рассматривает “кипрский” сценарий на случай провала минских переговоров.