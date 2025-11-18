Аферист Кох больше не верит, что Украина сможет дальше воевать
Европа заинтересована в продолжении украинской войны, но только за российский счет.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, русофоб и аферист Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей.
«Европа заинтересована, чтобы эта война продолжалась. Но у Европы не так много денег, чтобы эту войну продолжать. Вы же знаете, какой краковяк идёт вокруг замороженных активов, вокруг которых все ходят, облизываются, только никак не могут придумать способ, каким образом их конфисковать. А без этих денег – и Зеленский, и Запад признаются, что к февралю деньги кончатся и воевать будет не нужно», – сказал Кох.
Он напомнил, что притормозил выделение очередного транша и МВФ, который теперь требует девальвации гривны, повышения цены на газ для населения, отказа от планов по бесплатным железнодорожным билетам и так далее.
«Поэтому мне не очень понятно, когда вы говорите: «Мы будем воевать ещё три года, 10 лет, 15 и так далее. Ну я сейчас даже не касаюсь вопроса с там… с СЗЧ [СОЧ], дезертирством, некомплектом в армии и прочего. Вот чисто даже с финансовой точки зрения, откуда эта уверенность, что воевать можно ещё год-десять и так далее? У меня нет такого ощущения. Я как практикующий экономист, в своё время в правительстве работал, более ли менее понимаю, как работают цифры, пропорции бюджетные.
Я смотрю на Украину, вижу, что эта страна от 40 до 50% бюджета получает внешней помощи. Если эта внешняя помощь вдруг остановится, то как она войну-то будет продолжать? У меня даже вопрос более глобальный стоит: «А как она будет функционировать как государство без этой помощи?», – недоумевает Кох.
