«Мне об этом прямо говорят американские консультанты», – в США надеются, что Россия не осилит ни Одессу, ни Харьков

Игорь Шкапа.  
13.12.2025 17:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 829
 
Дзен, Новороссия, Политика, Россия, США, Украина


Бандеровская верхушка, а также поддерживающие её глобалисты в США и Европе, намерены тянуть время, чтобы дождаться ухода нынешних президентов России и США.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Бандеровская верхушка, а также поддерживающие её глобалисты в США и Европе, намерены тянуть время,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что длительная война может привести к финансовому и ресурсному истощению сторон.

«Конечно, тут более слабая позиция Украины, которая страдает от дефицита живой силы, финансов и всего остального. При сохранении текущей фазы конфликта, то есть высокоинтенсивных боёв, ограниченных западных поставок и усталости мобилизационного ресурса, Украина, по нашим оценкам, способна удерживать фронт в относительном равновесии от 6 до 12 месяцев, но с нарастающим, конечно, напряжением, но только при условии сокращения всего, что Украина получает, или прекращения вообще американской помощи», – сказал эксперт.

При этом, ссылаясь на некие американские оценки, он подчеркнул, то Россия может воевать еще два – три года.

«Задача [Украины] переждать Путина и Трампа, пережить их обоих. И стратегия, которую иногда применяет наша сторона, имеет и обратную сторону медали. Дело в том, что и Путин, и Трамп могут пытаться тоже подождать ещё год-два, пока Россия полностью не оккупирует Донбасс или не оккупирует все регионы, которые она заявила своими. И тогда Белый дом надеется, мне об этом прямо говорят американские консультанты, что, если Россия достигнет своих целей, то мы дальше их остановим, что новые цели Россия не будет заявлять», – утверждает Бортник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить