«Мне об этом прямо говорят американские консультанты», – в США надеются, что Россия не осилит ни Одессу, ни Харьков
Бандеровская верхушка, а также поддерживающие её глобалисты в США и Европе, намерены тянуть время, чтобы дождаться ухода нынешних президентов России и США.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.
Он считает, что длительная война может привести к финансовому и ресурсному истощению сторон.
«Конечно, тут более слабая позиция Украины, которая страдает от дефицита живой силы, финансов и всего остального. При сохранении текущей фазы конфликта, то есть высокоинтенсивных боёв, ограниченных западных поставок и усталости мобилизационного ресурса, Украина, по нашим оценкам, способна удерживать фронт в относительном равновесии от 6 до 12 месяцев, но с нарастающим, конечно, напряжением, но только при условии сокращения всего, что Украина получает, или прекращения вообще американской помощи», – сказал эксперт.
При этом, ссылаясь на некие американские оценки, он подчеркнул, то Россия может воевать еще два – три года.
«Задача [Украины] переждать Путина и Трампа, пережить их обоих. И стратегия, которую иногда применяет наша сторона, имеет и обратную сторону медали. Дело в том, что и Путин, и Трамп могут пытаться тоже подождать ещё год-два, пока Россия полностью не оккупирует Донбасс или не оккупирует все регионы, которые она заявила своими. И тогда Белый дом надеется, мне об этом прямо говорят американские консультанты, что, если Россия достигнет своих целей, то мы дальше их остановим, что новые цели Россия не будет заявлять», – утверждает Бортник.
