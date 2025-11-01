Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешний американский шатдаун – приостановка финансирования госорганов из-за невозможности найти компромисс в конгрессе – уже отразился на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Эспресо» заявил опальный экс-депутат ВР, олигарх Константин Жеваго, который бежал во Францию и выдачи которого добивается киевский режим.

Он говорит, что проблемы с финансированием начались в армии США, из-чего диспетчерские службы в аэропортах не могут принимать самолеты с американских военных баз с оружием в Европу и последующей передачей его Украине.

«Мы сильно страдаем даже физически от того, что не можем получать уже некоторые боеприпасы, не можем получать некоторую информацию, не только, ту, которая нам очень важна для жизнеобеспечения», – отмечает олигарх.

По его словам, без финансирования остался ряд американских агентств, которые оказывали Украине помощь по целому ряду направлений, в том числе невоенного характера.