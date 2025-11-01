Американский шатдаун бьет по Украине, – страдания бежавшего от Зе олигарха

Игорь Шкапа.  
01.11.2025 20:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 443
 
Дзен, Колониальная демократия, Украина


Нынешний американский шатдаун – приостановка финансирования госорганов из-за невозможности найти компромисс в конгрессе – уже отразился на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Эспресо» заявил опальный экс-депутат ВР, олигарх Константин Жеваго, который бежал во Францию и выдачи которого добивается киевский режим.

Нынешний американский шатдаун – приостановка финансирования госорганов из-за невозможности найти компромисс в конгрессе –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что проблемы с финансированием начались в армии США, из-чего диспетчерские службы в аэропортах не могут принимать самолеты с американских военных баз с оружием в Европу и последующей передачей его Украине.

«Мы сильно страдаем даже физически от того, что не можем получать уже некоторые боеприпасы, не можем получать некоторую информацию, не только, ту, которая нам очень важна для жизнеобеспечения», – отмечает олигарх.

По его словам, без финансирования остался ряд американских агентств, которые оказывали Украине помощь по целому ряду направлений, в том числе невоенного характера.

«Таким вторичным образом и Украина, и остальные государства недополучают деньги. Это означает, что и остальные государства, которые для нас выполняют какие-то функции, будь то Словакия или Польша, скандинавские страны, любые европейские, в свою очередь не могут что-то сделать для нас, что было запланировано», – сокрушается Жеваго.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить