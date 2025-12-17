Пенсионер-русофоб Огрызко пообещал иноагентам «Дождя» «завершение существования России»
Ветеран русофобии Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, сейчас возглавляет центр изучения России.
Об этом он сообщил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы с коллегами добавляем к названию нашего центра «пока еще существующей России». Потому что согласно нашим оценкам (и они не с потолка, есть результаты анализов), Россия вышла на свою финишную прямую и в краткой исторической перспективе завершит свое существование», – сказал Огрызко.
С иноагентами он принципиально общался на украинском, и телеведущей пришлось попросить его говорить медленнее, чтобы переводчик успевал переводить.
Огрызко обозвал мирные переговоры – «дипломатическими танцами». Он считает, что все зависит от союзников Украины в Европе, которые должны финансировать ВСУ.
«У нас будет самая современная, самая сильная армия в Европе, которую мы будем финансировать с нашими европейскими партнерами, и которая станет нашей наилучшей гарантией на сегодняшний момент», – сказал Огрызко.
