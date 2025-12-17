Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине надо ужесточить борьбу с русским языком, от которого не хотят отказываться ее граждане.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеболога ProUA заявил украинский банкир, а ныне офицер ВСУ Андрей Онистрат.

«Нам что-то нужно более радикально делать с языком. Недавно у меня был разговор с директором теннисной школы, где занимаются дети, и она мне говорит: «Ну, когда война закончится?», – рассказывает Онистрат.

Он ответил, что это произойдет, когда тренер перестанет говорить на русском языке, на что та заметила, что старается, но ей сложно.

«Ты пытаешься? А я каждый день привожу ребенка сюда. Каждый день иду отсюда с мыслью, что тренер, который имеет прикосновение к моему ребенку, разговаривает с ним на русском языке», – передает свой ответ русофоб.

Он добавил, что его ребенок до пяти лет не понимал русский язык, но все изменилось, когда тот стал заниматься боксом, где тренерами были выходцы из Донецка.