«Великая Украина»: Выдвинуты претензии на «значительные территории Белоруссии, Польши, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии»

Вадим Москаленко.  
07.02.2026 17:18
  (Мск) , Киев
Дзен, Нацизм, Украина


Бандеровщина должна стать наступательным проектом, сверхзадачей которого будет создание «Великой Украины», включающей часть нынешних территорий России, Белоруссии, Польши, Румынии, Молдовы, Словакии и Венгрии.

Об этом на «Бандеровских чтениях», проходящих в здании Киево-Могилянской академии, заявил глава Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужна смена защитной доктрины украинского национализма на наступательную, и общие очертания концепции Великая Украина. Украинский национализм всегда пропагандировал только защиту своего национального, и вёл борьбу только на этнических территориях.

Но война показала, что глухая оборона – не тот путь, который может привести к победе.

Украинский национализм до сих пор не имеет собственной концепции Великой Украины, несмотря на то, что за её границами находятся значительные этнически украинские территории: в Московии, Белоруссии, Польше, Румынии, Молдове, Словакии, Венгрии», – сказал Сыч.

«Но концепция Великой Украины не должна ограничиваться только её этно-историческим пространством. Такое может быть достигнуто только после достижения экономической и военной мощи государства. Потому что все идеи останутся декларациями, если не будут подкреплены реальной силой.

Также сначала нужно добиться доминирования интересов украинской нации в самой Украине, в каждой сфере жизни. Поэтому одним из основных приоритетов для украинского национализма ещё долгое время будет оставаться проведение дерусификации украинского общества», – подытожил бандеровский чиновник.

