«Великая Украина»: Выдвинуты претензии на «значительные территории Белоруссии, Польши, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии»

Бандеровщина должна стать наступательным проектом, сверхзадачей которого будет создание «Великой Украины», включающей часть нынешних территорий России, Белоруссии, Польши, Румынии, Молдовы, Словакии и Венгрии.

Об этом на «Бандеровских чтениях», проходящих в здании Киево-Могилянской академии, заявил глава Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам нужна смена защитной доктрины украинского национализма на наступательную, и общие очертания концепции Великая Украина. Украинский национализм всегда пропагандировал только защиту своего национального, и вёл борьбу только на этнических территориях.

Но война показала, что глухая оборона – не тот путь, который может привести к победе.

Украинский национализм до сих пор не имеет собственной концепции Великой Украины, несмотря на то, что за её границами находятся значительные этнически украинские территории: в Московии, Белоруссии, Польше, Румынии, Молдове, Словакии, Венгрии», – сказал Сыч.