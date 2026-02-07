Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина считает, что ОАЭ слишком тесно сотрудничает с Москвой, чтобы продолжать здесь переговоры о мирном урегулировании.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он обратил внимание на заявление украинского диктатора Владимира Зеленского, сказавшего, что следующий раунд переговоров нужно проводить в США.

«Украина недовольна ситуацией в Абу-Даби и недовольна ОАЭ как переговорной площадкой. Именно поэтому украинский президент говорит о США. Почему недовольна? Да из-за того, что Абу-Даби имеет слишком тесные связи с Москвой. И лидер ОАЭ недавно посещал с официальным визитом РФ», – сказал эксперт.

Он говорит, что и США заинтересованы в переносе переговоров на свою территорию, поскольку «подустали от игр» и хотели бы «додавить» обе стороны на достижение договоренностей.

Впрочем, политолог подчеркивает, что в состав делегаций входят люди, не имеющие мандата на политические компромиссы и уступки.