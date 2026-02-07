Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сто первая страшная рассказка от укро-пропаганды подоспела.

Ранним утром в Одессе посреди жилмассива взорвалась машина. Водитель погиб на месте. 21 год. Этнический казах. Оказался военным — сержантом-кинологом погранслужбы. Для взрыва якобы было использовано дистанционное взрывное устройство. Это была первая информация от полиции.

Спустя несколько часов отреагировали и в гестапо:

«СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство».

Что ж, дело привычное — пиксельных свиней убивают по всей Украине. 21 — не призывной возраст. Стало быть, не могилизирован, а добровольно служить пошел. Не жалко.

Но дело, как снежный ком, начало обрастать новыми подробностями.

Так, медиа, принадлежащие депутату-проститутке Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, заявили — «Взорванный в Одессе военнослужащий работал на РФ».

Такой вывод был сделан «при изучении его личных вещей и анализа носителей информации» — там же, на месте взрыва. Однако странно… учитывая, что останки погибшего представляли разбросанный по земле фарш, то что могло уцелеть из вещей?

Тем не менее укро-силовики сделали выводы: долгое время погибший контактировал с представителями РФ, которых связывают с поджогами техники ВСУ в Одессе и области. «Проверка телефона погибшего показала, что по заказу РФ он устроил несколько поджогов в Одессе».

С мотивами и вовсе винегрет получился — здесь и долги, и наркотическая зависимость (с пограничной собакой закладки искали?). Также оказалось, что сейчас в суде находится дело, по которому налоговая служба пытается взыскать с погибшего более трех миллионов гривен за неуплату налогов и… военного сбора.

А еще пять лет назад он был судим за немотивированную стрельбу в воздух из стартового пистолета.

Но позвольте, а как же он служил в очистке?

Неадекватный судимый наркоман сражается на границе?! Не платит военный сбор, будучи военным? Имеет многомиллионные долги в 21 год?.. В общем, с трудом натягивается эта сова на глобус Украины. Да и россиянам такой «подарок» в качестве шпиона — зачем?

Ну и на засыпку — бинго! Куда же склоняется следствие? Оно рассматривает две версии: казах-ВСУшник либо подорвал себя сам, либо это сделали его кураторы из России. Верим?..