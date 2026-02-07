«Ты дурачок?» – укро-политолог рассказал, как Кулеба опозорился в Багдаде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские власти, пытаясь добиться от ближневосточных стран поддержки в войне с Россией, оторваны от реалий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов.

Он рассказал, что пару лет назад тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (грозивший, что украинцы будут воевать с русскими даже лопатами), неожиданно прилетел в Багдад, получив указание собрать голоса в поддержку очередной антироссийской резолюции в ООН.

«На него сидят люди, смотрят и думают: «Ты дурачок или ты вообще не в курсе, что здесь сильные позиции Ирана, потому что 60% населения – это шииты? Ты не в курсе, что «Лукойл» владеет месторождением, которое 7-8% от всех нефтяных месторождений Ирака, русские имеют представительство и влияют на процессы в стране?» – сказал Романенко.

По его словам, у России хватало своих инструментов влияния в Ираке, тогда Кулеба приехал с пустыми руками, ничего не предлагая взамен – ни контрактов, ни рациональных предложений.