«Ты дурачок?» – укро-политолог рассказал, как Кулеба опозорился в Багдаде

Игорь Шкапа.  
07.02.2026 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4022
 
Ближний Восток, Дзен, Политика, Украина


Украинские власти, пытаясь добиться от ближневосточных стран поддержки в войне с Россией, оторваны от реалий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов.

Он рассказал, что пару лет назад тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (грозивший, что украинцы будут воевать с русскими даже лопатами), неожиданно прилетел в Багдад, получив указание собрать голоса в поддержку очередной антироссийской резолюции в ООН.

«На него сидят люди, смотрят и думают: «Ты дурачок или ты вообще не в курсе, что здесь сильные позиции Ирана, потому что 60% населения – это шииты? Ты не в курсе, что «Лукойл» владеет месторождением, которое 7-8% от всех нефтяных месторождений Ирака, русские имеют представительство и влияют на процессы в стране?» – сказал Романенко.

По его словам, у России хватало своих инструментов влияния в Ираке, тогда Кулеба приехал с пустыми руками, ничего не предлагая взамен – ни контрактов, ни рациональных предложений.

«Вот ты приезжаешь и с кондачка, с ноги открыл двери и говоришь: «А ну-ка быстро, сука, мне резолюцию, значит, по России». Ну что сделали? Буквально говорю, чаем напоили и сказали: «Куда поедешь? В Кувейт? С Богом». Туда он туда он и почесал с Богом в тот Кувейт», – вспоминает политолог.

