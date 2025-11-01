«Цифры вас поразят. Такого не было»: Россия стала запускать по бандеровцам в 5 раз больше ракет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В сравнении с прошлым месяцем Россия в пять раз увеличила число применяемых по Украине баллистических ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Эспресо» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий заметил, что у него складывается впечатление «о все большем количестве «Кинжалов» и «Искандеров», которые бьют по Украине».

«Думаю, если я назову цифры, они вас поразят. В целом по Украине за октябрь выпущена 101 баллистическая ракета. Такого не было. Если взять результаты в прошлом месяце, то там речь шла о 21 ракете. Практически в пять раз увеличилось количество баллистики, бьющей по Украине», – сказал Романенко.

По его словам, русские интенсифицировали применение баллистики, поскольку Украина испытывает острый дефицит таких систем ПВО, как «Пэтриот».

«И, к сожалению, наши возможности их уничтожении невысоки. Из «Искандеров» удалось сбить только 14, а из запущенных 14 «Кинжалов» – всего два», – уверяет эксперт.

Он говорит, что Россия накапливала ракеты с весны.