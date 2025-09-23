Депутат Госдумы: У Пугачевой есть компромат на «извращенцев и предателей во власти»
Сбежавшую из России певицу Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом, потому что она имеет компромат на извращенцев и предателей, остающихся в структурах власти.
Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пугачёва сказала, что она сделала бы всё для того, чтобы спасти террориста Дудаева от справедливого возмездия. То есть, она заявила, что хотела бы быть соучастницей террористов.
Это примерно из того же ряда, когда она говорила, что все русские – рабы, оскорбляла нас по национальному признаку, и так далее.
Но понимаете, в чём дело. Помните, была такая Васильева в Минобороны, которая пошла под следствие. И она сказала такую фразу: «Только посмейте лишить меня свободы – я дам показания». После этого её лишили свободы, но пока она якобы находилась в местах заключения, многие люди встречали её в Москве.
То же самое сработало в отношении Пугачёвой. Она в своё время сказала: «только попробуйте обидеть Галкина, я вам покажу, дам показания». Судя по всему, для критической части государственных деятелей ей есть, что рассказать», – сказал Делягин.
«Напомню, что по советским временам Пугачёва пользовалась славой женщины весьма свободного и энергичного поведения, даже на фоне остальной богемы, так что периодически её переставали выпускать за границу, чтобы там не накуролесила.
И понятно, что ей есть, что рассказать. Не только про деятелей брежневской эпохи, но и более поздних. Тем более, что глубокая интеграция во власть позволяла ей не только добиваться желаемых решений, но и видеть много вещей, которых мы не видим.
Так что если кто-то задумает обидеть Пугачёву, она даст показания. Конечно, это было бы хорошо с точки зрения правосудия, оздоровления российской государственности, повышения госуправления. Извращенцы и предатели во власти – это плохо», – добавил парламентарий.
