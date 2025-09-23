Депутат Госдумы: У Пугачевой есть компромат на «извращенцев и предателей во власти»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сбежавшую из России певицу Аллу Пугачёву до сих пор не признали иноагентом, потому что она имеет компромат на извращенцев и предателей, остающихся в структурах власти.

Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пугачёва сказала, что она сделала бы всё для того, чтобы спасти террориста Дудаева от справедливого возмездия. То есть, она заявила, что хотела бы быть соучастницей террористов. Это примерно из того же ряда, когда она говорила, что все русские – рабы, оскорбляла нас по национальному признаку, и так далее. Но понимаете, в чём дело. Помните, была такая Васильева в Минобороны, которая пошла под следствие. И она сказала такую фразу: «Только посмейте лишить меня свободы – я дам показания». После этого её лишили свободы, но пока она якобы находилась в местах заключения, многие люди встречали её в Москве. То же самое сработало в отношении Пугачёвой. Она в своё время сказала: «только попробуйте обидеть Галкина, я вам покажу, дам показания». Судя по всему, для критической части государственных деятелей ей есть, что рассказать», – сказал Делягин.