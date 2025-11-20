Депутат Верховной рады: Стартовал процесс конца украинской государственности
Киев упустил момент, когда мог бы подписать приемлемое соглашение с Россией – теперь дело пойдёт к концу украинской государственности.
Об этом в эфире Politeka заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от президентской партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Скороход прогнозирует, что в результате коррупционного скандала на Украине будет назначено временное правительство, задачей которого станет подготовка к выборам и мирному соглашению.
«К сожалению, я думаю, что стартовал процесс конца этой власти и конца в целом украинской государственности, потому что мы уже не выйдем из войны так, как мы могли из нее выйти до. Я думаю, что сейчас условия, к сожалению, будут намного хуже, чем мы имели еще в сентябре месяце», – сказала она.
Скороход считает, что подписывать соглашение с Москвой будут политики, которые обрекают себя на политическое самоубийство.
«Если мы говорим о действительно профессионализме и о перезагрузке власти, то здесь не нужно опираться на оппозицию, здесь нужно опираться на профессионалов.
Нужно понять тех самоубийц, которые пойдут на это временное переходное правительство, которые будут готовы подготовить страну к выборам и которые готовы будут подготовить страну к мирному соглашению. Это будут два ключевых момента.
А также не улететь в окончательный, безвозвратный, кризис на период, пока мы будем проходить вот это становление от мирных переговоров, подписания мирного соглашения до выборов и перезагрузки власти во всём», – заявила депутат.
