Экс-министр ЖКХ Украины: Мини-ТЭС не спасут Киев

Киевлянам не стоит надеяться, что найдется адекватная замена получившим серьезные повреждения энергетическим объектам.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что в в Киеве анонсировали строительство семи новых мини-ТЭС, которые обеспечат столицу теплом и светом.

«Понимаете, это не спасет полностью города. Не смогут они заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, имеющих по 750 МВт мощности каждая. И даже котельные, которых 160 по Киеву разбросаны, можно запустить автономно, но они не смогут взять на себя всю тепловую нагрузку, то есть потащить город они не смогут», – сказал экс-министр.

Он назвал анонсированное строительство положительным примером, но призвал не считать «спасательным кругом». При этом не уверен, что эти мини-станции будут запущены до конца года, учитывая, кроме монтажных сложностей, фактор коррупции.