Россия вернет замороженные активы – или в суде, или при помощи Орешника

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия будет использовать юридические средства для возвращения замороженных на Западе активов, но может прибегнуть и к военным. Об этом на канале «Дайте сказать» заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российские активы не только в Euroclear. И хорошо, что они ещё не все средства увидели, и смогли заблокировать. Сегодня вам уже никто не скажет, сколько там активов, и правильно сделает – это покрыто полумраком, чтобы наши враги не знали, сколько средств там находилось. Запад идентифицировал активов на 18,2 триллиона рублей, и доходы с них. Если у нас 40 триллионов бюджет, сейчас немножко больше – это половина бюджета. Хотя, если грамотных юристов подключить, они там насчитают упущенную выгоду. Надо не стесняться, предъявить как можно больше. На самом деле и Запад прекрасно понимает, что в юридической плоскости они проигрывают сразу, нет оснований для заморозки активов», – сказал Бабков.

Он подчеркнул, что рано или поздно «холодная война» закончится, и Евросоюзу придётся возвращаться в юридическую плоскость – тогда и можно будет вернуть активы. Сейчас Центробанк России подал соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы – это лишь первый этап для подачи в международный суд.

Также Россия может конфисковать западные активы на своей территории.

«Но пока это не делается. Руководство нашей страны сами знают, в какой момент открывать этот «ящик Пандоры». Потому что это уже не взаимоотношения России и Европы, но всего финансового мира. Я мирный человек, но когда в твоём собственном доме забирают имущество, мы можем и ответить, причём, не только экономическими методами», – добавил вице-спикер.

«Орешником?» – уточнила ведущая.