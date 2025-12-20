Уже не как в Бахмуте – к Новому году падут две украинские «фортэци»
Многомесячные бои в городской застройке, как в Бахмуте, остались в прошлом. Российская армия демонстрирует возросшие темпы взятия населенных пунктов.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За эту неделю практически исчезла зона организованного сопротивления в Мирнограде. То есть, украинские войска сначала стояли по периметру, отбивались. Сейчас это взаимное проникновение привело к тому, что фактически Мирноград уже наводнен отдельными российскими микроскопическими группами по 2-3 человека. И говорить уверенно, что там линия фронта какая-то – вообще нет. Это какое-то пятно, каша, в которой идут эпизодические перестрелки.
То есть, это полная дезорганизация обороны. И в таком виде, если она дальше продлится, можно предполагать полную ликвидацию окружения в ближайшие неделю-две», – сказал Ширяев.
«Теперь, что касается города Гуляйполе. Можно точно совершенно сказать, что не менее трети города находятся под плотным контролем российской армии. И если такие темпы сохранятся, то можно ожидать к Новому году просто полное занятие Гуляйполя.
Потому что это что-то уж больно быстро. Я ожидал тяжелейших городских боев, которые там упрутся, как в Бахмуте было, что месяцами никуда. Здесь совершенно все по-другому происходит», – добавил выступающий.
