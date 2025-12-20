«Недосмотрели», – вице-спикер Госдумы о том, почему Россия не вывела деньги с Запада перед СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков не смог дать вразумительного ответа, почему Россия заранее не вывела активы из западных банков перед началом СВО.

«Когда началась СВО, можно было предположить, что на Россию обрушится волна санкций, чтобы вывести эти деньги превентивно?» – спросила ведущая проекта «Дайте сказать».

«Прекрасный вопрос, задавался неоднократно, я добавлю его в список, и переадресую. Не я принимал решения, и не мне отвечать. Моя версия – недосмотрели, это самое мягкое. Это не могло быть неожиданным… История Советского Союза, и после – мы всегда живём под санкциями. Они просто разные. И Россия так же – просто в 2014 году произошло обострение, и привязка этих санкций к событиям в Крыму», – сказал Бабаков.

По его словам, РФ будет добиваться возвращения только государственных замороженных активов.

«Кто будет возмещать деньги физлицам, у которых они лежали в Euroclear?» – спросила ведущая.