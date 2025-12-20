«Недосмотрели», – вице-спикер Госдумы о том, почему Россия не вывела деньги с Запада перед СВО
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков не смог дать вразумительного ответа, почему Россия заранее не вывела активы из западных банков перед началом СВО.
«Когда началась СВО, можно было предположить, что на Россию обрушится волна санкций, чтобы вывести эти деньги превентивно?» – спросила ведущая проекта «Дайте сказать».
«Прекрасный вопрос, задавался неоднократно, я добавлю его в список, и переадресую. Не я принимал решения, и не мне отвечать. Моя версия – недосмотрели, это самое мягкое.
Это не могло быть неожиданным… История Советского Союза, и после – мы всегда живём под санкциями. Они просто разные. И Россия так же – просто в 2014 году произошло обострение, и привязка этих санкций к событиям в Крыму», – сказал Бабаков.
По его словам, РФ будет добиваться возвращения только государственных замороженных активов.
«Кто будет возмещать деньги физлицам, у которых они лежали в Euroclear?» – спросила ведущая.
«Государство здесь защищает интересы тех денег, которые принадлежат всему государству. По какой причине люди хранили деньги на Западе – это вопрос частный.
Я бы не хотел давать оценки, но предполагаю, что, если это было решение отдельно взятого лица держать деньги там – ответственность лежит на нём.
При этом, при решении вопроса государственных денег, механизм решения, аргументы, инструменты, могут быть распространены и на позицию отдельных граждан. Но государство будет судиться за свои деньги», – ответил Бабаков.