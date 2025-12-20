Над Киевом поднят флаг России

Михаил Рябов.  
20.12.2025 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2793
 
Киев, Происшествия, Украина


Украинская полиция ищет неизвестных, запустивших дрон с флагом России над центром Киева. Беспилотник поднялся в воздух, однако вскоре упал, очевидно, заглушенный РЭБом.

В своё время, как сообщал «ПолитНавигатор», украинцы любили устраивать запуски желто-синих шаров в сторону Крыма или ЛДНР накануне «дня незалежности» и прочих памятных для самостийников дат.

Сегодняшний перфоманс – крайне болезненный для бандеровцев, демонстрирующий, что даже в Киеве, в условиях репрессий и тотальной промывки мозгов, остаются сторонники России.

