Андрей Фурсов о будущем Украины: «Торговля наркотиками и человеческими органами под сало и горилку»
Если Россия позволит остаться у своих границ некоей части формально самостийной Украины, но входящей в зону влияния Запада, это будет клоака с разгулом торговли наркотиками и человеческими органами.
Об этом на канале «Евразия24» заявил российский историк Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Украины после этого конфликта есть все шансы превратиться в восточноевропейское подобие Мексики, где не будет практически центральной власти.
Там будет то, что в XVIII веке называлось Руина, разоренная страна, без реальной власти. И, с одной стороны, там будут транснациональные корпорации, а, с другой стороны, – наркокартели.
Это будет очень похоже на Мексику нынешнюю, но с восточноевропейским таким украинским колоритом. То есть торговля наркотиками и человеческими органами под сало и горилку», – сказал Фурсов.
Он считает, что на Украине сегодня происходит продолжение «Большой игры», которую англосаксы некогда вели в Средней Азии против России.
«В конце XIX века была Большая игра за Центральную Азию. Российская империя против Британской. Теперь расширились просторы, и участников значительно больше. Большая игра за Евразию – это государство, это транснациональные корпорации, это наркокартели», – сказал Фурсов.
