Андрей Фурсов о будущем Украины: «Торговля наркотиками и человеческими органами под сало и горилку»

Если Россия позволит остаться у своих границ некоей части формально самостийной Украины, но входящей в зону влияния Запада, это будет клоака с разгулом торговли наркотиками и человеческими органами.

Об этом на канале «Евразия24» заявил российский историк Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины после этого конфликта есть все шансы превратиться в восточноевропейское подобие Мексики, где не будет практически центральной власти. Там будет то, что в XVIII веке называлось Руина, разоренная страна, без реальной власти. И, с одной стороны, там будут транснациональные корпорации, а, с другой стороны, – наркокартели. Это будет очень похоже на Мексику нынешнюю, но с восточноевропейским таким украинским колоритом. То есть торговля наркотиками и человеческими органами под сало и горилку», – сказал Фурсов.

Он считает, что на Украине сегодня происходит продолжение «Большой игры», которую англосаксы некогда вели в Средней Азии против России.