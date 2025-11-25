Запад не должен дать России возможность достичь своих целей на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире финансируемого Польшей и Великобританий псевдобелорусского канала «Белсат» заявил бывший спикер НАТО, член группы советников командования сил специальных операций альянса британец Джейми Ши.

У него поинтересовались, может ли НАТО перейти к более активным действиям без применения оружия, чтобы «принудить Россию остановить наступление в Украине или хотя бы прекратить обстрелы украинских городов».

«Мы должны это сделать. Во-первых, поражение Украины будет катастрофой для НАТО. Россияне будут воодушевлены. Мы потеряем лучшую армию в Европе, украинскую армию, а это не в интересах альянса. Если война в Украине закончится на условиях России, у Путина будет год-два, чтобы перестроить свою армию, чтобы угрожать НАТО.

Так что поддержка Украины – это не упражнение в благотворительности. Украина – это НАТО. НАТО выиграет или проиграет в Украине», – уверен Ши.