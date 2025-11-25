Экс-спикер НАТО: «Поражение Украины станет катастрофой для всех нас»

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 495
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад не должен дать России возможность достичь своих целей на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире финансируемого Польшей и Великобританий псевдобелорусского канала «Белсат» заявил бывший спикер НАТО, член группы советников командования сил специальных операций альянса британец Джейми Ши.

Запад не должен дать России возможность достичь своих целей на Украине. Как передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, может ли НАТО перейти к более активным действиям без применения оружия, чтобы «принудить Россию остановить наступление в Украине или хотя бы прекратить обстрелы украинских городов».

«Мы должны это сделать. Во-первых, поражение Украины будет катастрофой для НАТО. Россияне будут воодушевлены. Мы потеряем лучшую армию в Европе, украинскую армию, а это не в интересах альянса. Если война в Украине закончится на условиях России, у Путина будет год-два, чтобы перестроить свою армию, чтобы угрожать НАТО.

Так что поддержка Украины – это не упражнение в благотворительности. Украина – это НАТО. НАТО выиграет или проиграет в Украине», – уверен Ши.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить