Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Регулярно выступающий в Верховной раде с критикой действий ТЦК депутат-порошенковец Алексей Гончаренко (в реестре террористов в РФ) помогает России срывать план мобилизации в ряды ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 108-го батальона ВСУ «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Большинство тех историй, которые мы видим о ТЦК и большинство тех проблем в интернете мобилизации связаны с русским ИПСО. И это делается специально для того, чтобы сломать наш план по мобилизации и по набору пополнения войск», – уверяет Филимонов.

Ведущий удивился, отметив, что тот же депутат Гончаренко вообще требует распустить ТЦК.

«В каком смысле распускать ТЦК? В какой воюющей стране за всю историю не было мобилизации? Даже Россия, при том, что она воюет в основном зэками, в основном людьми из далеких глубин, у которых нет денег, она покупает этих людей по факту многомиллионными», – заявил нацист.

При этом он возмущается, что Россия готовится к долгой войне, а Украина разрешила выезд за границу 18-22 летних парней.