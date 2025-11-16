«Это угроза»: количество украинских дезертиров практически сравнялось с численностью ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

80% насильно мобилизованных украинцев убегают из центров комплектования и обучения, так и не доехав до фронта.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У России намного больше ресурсов. В следующем году на свою оборону тратит 230 миллиардов, а мы – 60 миллиардов планируем, если ещё сможем их найти. А война – это экономика. К тому же, часть этих денег потратим на бесплатный проезд, на «вовину тысячу»… Это популизм. Бойцам на фронте многого не хватает, а мы занимаемся такими вещами. Если все знают, что в армии критический дефицит дронов и снарядов, то кто туда пойдёт», – сказал Костенко.

«Нам нужно работать с дезертирами. У нас скоро количество дезертиров сравняется с армией. К тому же, это будет отдельная часть общества, которая ещё и претензии будет выдвигать воюющим. 80% мобилизованных бегут из центров подготовки… Миллионы уклонистов, которые прячутся, и наблюдают со стороны», – жаловался полковник.

Опасения СБУшника показательны, считает бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев.