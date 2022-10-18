«Газпром» ограничил подачу газа в Приднестровье, Молдова переходит в режим жесткой экономии

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Новости Украины

«Газпром» решил сократить объемы подачи газа в Приднестровье – в октябре на 30%, в ноябре – на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Об этом сообщили в администрации президента ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дефицит текущего месяца составляет 36 миллионов кубов, предполагаемый на ноябрь – 55 миллионов кубометров газа», – говорится в сообщении.

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил на совещании, что, несмотря на проблематичность ситуации в сфере теплоэнергетики, начата подача тепла в учреждения социальной направленности, а 21 октября начнется отопительный сезон.

«Будем делать все, чтобы подачу газа восстановить, но в случае невосстановления объема, однозначно мы будем жертвовать своей промышленной сферой. Если выбирать приоритет, то граждане и социальные объекты в приоритете. Это сначала на 100%, остальное по остаточному принципу. Будем вынуждены экономить на нашей промышленности и на энергетическом объекте – Днестровской ГРЭС. Я предполагаю, что при принятии данного решения были объективные обстоятельства у «Газпрома», – сказал Красносельский.

Руководством республики направлены письма с запросами в Россию.

«То есть Россия оставляет Приднестровью только средства на социалку. А осетров с розами содержите, так сказать, за свой счёт», – написала в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Что касается самой Молдовц, не обладающей большим промышленным потенциалом, то ей придется экономить как раз на населении. Ведь решение Приднестровья ограничить выработку электроэнергии на Молдавской ГРЭС (ее называют также и Днестровской, и Кучурганской) ставит правый берег Днестра в условия жесточайшего дефицита. 70% электричества Молдове давало Приднестровье, а 30% Украина. Сейчас Киев прекратил поставки. Кишинев заключил договор с Румынией, но это менее 30%, а ведь теперь потребуется еще больше.

Молдавский премьер Наталья Гаврилица уже обратилась к гражданам с призывом экономить, а ее заместитель Андрей Спыну посоветовал не заряжать гаджеты по вечерам, а делать это ночью.

«Если «Газпром» не зарезервирует необходимые объемы газа и по-прежнему будет поставлять 5,7 млн кубометров и в ноябре. Учитывая то, что на улице похолодало, этого объема будет недостаточно», – сказал Спыну.

«Газпром» сократил поставки газа в Молдову в октябре с 8 до 5,7 млн кубометров в сутки. Российский монополист объяснил это позицией «Нафтогаза Украины», который отказывается принимать топливо через ГИС «Сохрановка».

«Проблема не в решении «Газпрома», а в посреднике, который недобросовестно выполняет условия контракта, хотя НАК «Нафтогаз» уже поспешил заверить, что проблема не в них. Газовая труба проходит в первую очередь через территорию Приднестровья, и жители левого берега Днестра первыми получают российский газ, поэтому технически Кишинев не может ограничить поставки», – заявил «ПолитНавигатору» молдавский обозреватель Александр Кориненко.

Вместе с тем «Газпром» сохранил за собой право в любой момент прекратить поставки, поскольку Молдова постоянно срывает сроки оплаты газа и грубо нарушает сроки проведения аудита по историческим долгам. Moldovagaz еще не оплатил весь потребленный газ за сентябрь и не перечислил аванс за октябрь. Надежды молдавского правительства на дополнительные поставки из Румынии не оправдались. Бухарест сам потребляет российский газ из «Турецкого потока» и сейчас испытывает проблемы.