Это будет про «гиднисть». Может, вы помните историю о мовном инспекторе и по совместительству гей-активисте из Киева, который бродил по Одессе по своим стукаческим делам, фотографируя русскоязычные вывески, как тут его стреножил ТЦК.

«Слава Украине!» тогда не помогла, и в ход пошла тяжелая артиллерия.

Несколько недель соцсети угорали от сериала, который 28-летний педераст Александр Леоненко транслировал из подвала военкомата — «я в застенках, в армию мне нельзя».

Из аргументов почему нельзя: «в бусе, в котором меня перевозят, играет русская музыка» «у меня тревожно-депрессивное расстройство — я должен быть признан непригодным», «у меня тонкая душевная организация», «у меня депрессия», «я умру на полигоне в первый же день»…

Все правильно — по мнению педерастов, умирать на полигонах в качестве наказания должны исключительно те, на кого мовные инспектора и стучат.

Чтобы не сильно вонял, военно-врачебная комиссия направила педеромовнюка в больницу, дабы проверить на вменяемость, где он тут же начал сбор… 500 тысяч гривен (больше 12000 у. е.) на взятку военкому.

А всем донатящим пообещал:

«Если вы спасете мне жизнь, я с тройной силой буду защищать украинский язык в Украине».

А где-то под новый год уродец пропал.

«Может, подох в окопе за свою мову», — радовались оптимисты.

«В мовном гестапо своего все равно отмажут», — махали рукой пессимисты.

И только реалисты о чем-то таком догадывались — «он таки насобирал свои полляма». Ну, другим гей-активистам (Притула, Стерненко и т. п.) ведь донатят:..

И вот на днях Леоненко проклюнулся в соцсетях с радостной вестью:

«Привет, Одесса, я приехал! Местные рашисты уже могут начинать бояться, потому что в покое я их не оставлю. На каждом шагу незаконные русские вывески, так что работы у меня более чем достаточно».

Урод похвастал, что уже накатал в мовное гестапо новую жалобу — на водителя автобуса, в котором он вновь приехал в Одессу из Киева:

«Он разговаривал с пассажирами по-русски. Пусть ему объяснят требования языкового законодательства Украины, которые он грубо нарушил».

Подписчиков же педрила попросил «финансово поддержать его работу». Тоже весьма по-украински.

Так что если вы вдруг случайно гомофоб, еще не поздно пересмотреть свои взгляды — вы просто украинских педерастов не видели.