Генерал США: Такого не было со Второй мировой, Путин изматывает Запад

Владимир Путин напрасно считает, что может измотать Запад, который устанет поддерживать Украину.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что он абсолютно убежден, что лучший способ достичь этих целей – это эскалация войны. И это то, что мы наблюдаем. Воздушная кампания с эскалацией продолжается уже несколько недель, он также расширяет ее в ограниченном, но историческом масштабе на восточную Европу и страны НАТО. Это то, чего не было со времен Второй мировой войны, реальность, с которой мы имеем дело. Кроме того, он расширяет свою наземную кампанию в Донбассе. Зачем он это делает? Потому что он абсолютно убежден: «Посмотрите, Запад не сделал ничего, что убедило бы меня в том, что эта стратегия не сработает», – заявил Кин.

Генерал считает, что лучшее, что может выбрать сейчас Запад – это продолжать вооружение Украины и давление на РФ: