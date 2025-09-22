Генерал США: Такого не было со Второй мировой, Путин изматывает Запад

Анатолий Лапин.  
22.09.2025 10:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 82
 
Дзен, Политика, Россия, США


Владимир Путин напрасно считает, что может измотать Запад, который устанет поддерживать Украину.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что он абсолютно убежден, что лучший способ достичь этих целей – это эскалация войны. И это то, что мы наблюдаем. Воздушная кампания с эскалацией продолжается уже несколько недель, он также расширяет ее в ограниченном, но историческом масштабе на восточную Европу и страны НАТО. Это то, чего не было со времен Второй мировой войны, реальность, с которой мы имеем дело. Кроме того, он расширяет свою наземную кампанию в Донбассе. Зачем он это делает? Потому что он абсолютно убежден: «Посмотрите, Запад не сделал ничего, что убедило бы меня в том, что эта стратегия не сработает», – заявил Кин.

Генерал считает, что лучшее, что может выбрать сейчас Запад – это продолжать вооружение Украины и давление на РФ:

«У нас есть козыри, и Путин пытается убедить нас, что военная победа неизбежна, и он считает, что может измотать Запад, США, европейцев и украинцев. Но реальность такова, что у нас есть козыри. Если мы ужесточим санкции, что, похоже, произойдет, и поможем Украине в военном плане, он не сможет захватить Украину. Мы можем остановить его — и это заставит его сесть за стол переговоров».

