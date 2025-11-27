Главное – передышка ВСУ. Украина больше не требует границ 91-го и даже 22-го года, – экс-советник министра обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина пересмотрела свою позицию и больше не требует возвращения к границам не только 1991 года, но даже и 2014-го. Киеву нужна передышка и заморозка по текущей линии фронта, а когда ВСУ восстановятся, можно вновь предъявлять территориальные претензии к России.

Это следует из заявления в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывшего советника министра обороны Украины Юрия Сака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

