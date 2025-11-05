Горькое признание в украинском эфире: Мы проигрываем войну на фронте и в тылу
Украинская власть совершает ряд действий, которые ведут к поражению в войне с Россией.
Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником заявил бывший шеф-редактор сайта «Фокус» Михаил Багинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зачем центральная власть пытается подминать под себя местную власть? Разве центральная власть показала какие-то особенные успехи на своём уровне? К чему попытки задавить инициативу по тем же дронам? Зачем хотят, чтобы подразделения закупали дроны у определённых производителей [связанных с властью]?
То есть у нас централизация ведёт к снижению доверия и к увеличению коррупции. И мне кажется, это одна из основных причин, почему мы эту войну проигрываем», – сказал он.
По мнению укро-журналиста, в стране выстроена якобы абсолютно противоестественная для украинцев система.
«И самое главное – сейчас совершенно непонятно, как это можно исправить без обрушения всего», – сокрушался эксперт.
Он говорит, что власть фактически шантажирует людей, создавая ситуацию, которой пытается показать, что без нас здесь все развалится.
«Да, любая власть хочет быть властью. Это понятно. Долго и бесконечно хочет быть властью. А почему та же журналистская среда, которая многие годы пировала на демократических грантах, так и не обрела субъектность? Почему в этой журналистской среде так и нет своего голоса за принципы какие-то, правила и за за что угодно. Почему?
Где, где субъектность украинских СМИ, какие-то голоса в поддержку демократии, политической конкуренции, критика власти, которую мы видели в предыдущие годы, в основном до 2014-го и даже до 2019-го?», – недоумевает Багинский.
