«Готовьтесь к зиме без света» – полковник ВСУ
Украинцы должны готовиться к зиме без электричества, потому что Россия не оставит безнаказанными обстрелы своих городов.
Такой вывод следует из заявления, которое в «Радио НВ» озвучил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В результате этой дроновой атаки [в ночь с 26 на 27 августа] часть городов остались без воды и электричества. Это всё быстро восстановлено, но примечателен тот факт, что россияне возвращаются к тактике ракетного террора, атакуя энергетическую инфраструктуру.
А впереди у нас зима, и мы должны понимать, что без электричества мы потеряем связь, тепло, и всё остальное», – сказал Селезнев.
При этом он призвал продолжать наносить удары по российским гражданским объектам – железной дороге, НПЗ, «чтобы нанести ущерб экономике России».
«Необходимо системное уничтожение российских НПЗ, морских портов, железнодорожных путей и станций, энергетических объектов. Так мы будем постепенно источать возможности для наполнения российского бюджета.
И тут мы действуем рационально, каждая такая цель законна, и мы по ним работаем. Тем более, что враг, имея множество таких объектов, не может их надёжно защитить», – подытожил полковник.
