«Готовьтесь к зиме без света» – полковник ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны готовиться к зиме без электричества, потому что Россия не оставит безнаказанными обстрелы своих городов.

Такой вывод следует из заявления, которое в «Радио НВ» озвучил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В результате этой дроновой атаки [в ночь с 26 на 27 августа] часть городов остались без воды и электричества. Это всё быстро восстановлено, но примечателен тот факт, что россияне возвращаются к тактике ракетного террора, атакуя энергетическую инфраструктуру. А впереди у нас зима, и мы должны понимать, что без электричества мы потеряем связь, тепло, и всё остальное», – сказал Селезнев.

При этом он призвал продолжать наносить удары по российским гражданским объектам – железной дороге, НПЗ, «чтобы нанести ущерб экономике России».