«И что будем делать?»: Украине могут заморозить выделение 140 миллиардов

Игорь Шкапа.  
30.10.2025 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 360
 
Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за ареста экс-главы «Укрэнерго» и креатуры глобалистов Владимира Кудрицкого Киеву грозят проблемы с ЕС.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР от партии соросят «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за ареста экс-главы «Укрэнерго» и креатуры глобалистов Владимира Кудрицкого Киеву грозят проблемы с ЕС....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В отличие от наших граждан, на эти вопросы обращают внимание международные партнеры, от которых сейчас зависит наша судьба. Нравится нам или нет, но если 140 миллиардов сейчас нам денег не дадут, то плана Б у нашей власти нет. Более того, мы просто лошадиными темпами продолжаем популизмом раздавать деньги направо и налево, чтобы как-то держать рейтинг власти», – негодовал укро-политик.

Он предупреждает, что западные партнеры могут посчитать дело Кудрицкого политическим – и решат, что «мы сошли с пути устойчивой демократии, которая следует в ЕС», и заблокируют выделение кредита.

«Мы что будем делать? Вот я, откровенно говоря, не хочу получить ситуацию, где половина бюджета страны, идущая на зарплаты наших учителей и бюджетников, социальные расходы, будет сорвана из-за одного откровенного негодяя», – заявил укро-депутат.

Негодяем он считает близкого к режиму экс-главу минэнерго, а ныне минстра юстиции Германа Галущенко.

«Ну почему человек, на которого я 10 уже, наверное, заявлений написал в НАБУ, до сих пор занимает должность главного человека на правосудии. Ну это же сюр. Почему? Когда все понимают, это секрет Полишенеля, всем занимался [бизнес-партнер диктатора Зеленского] некий бизнесмен Миндич при власти. Почему его человек до сих пор отвечает за энергетику и правосудие в этой стране?», – негодует Железняк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить