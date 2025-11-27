«Какой прайс?» – упоротая дипломат-бандеровка уже готова торговаться за потерянные территории Украины
Российский лидер Владимир Путин добивается целей СВО, минимизируя потери своей страны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявила экс-замглавы МИД Украины Лана Зеркаль.
Речь зашла о продвигаемом США мирном плане.
«Мы, конечно, восприняли это как план капитуляции. По моему мнению, его стоит воспринимать как план Путина по достижению целей СВО с уменьшением потерь. Другим инструментом. Фактически это то, о чем он говорил. Чтобы понять его логику, надо слушать, что он говорит, а он всегда проговаривает намерения.
На последнем российском Совбезе Матвиенко задала вопрос о плане, а Путин ей ответил, что они достигают целей СВО военным путем, а есть еще возможность достичь их дипломатически, и тогда жертв будет меньше. То есть это давняя стратегия дожимания оппонента, сформулированная еще Громыко», – считает Зеркаль.
Ей напомнили, что ранее она называла красными линиями Украины три вопроса – армия, язык и вера. Зеркаль не стала спорить, более того, даже дала понять, что вопрос отказа от территорий может обсуждаться.
«Вопрос, в каких границах мы будем жить дальше – это тоже к внутренней дискуссии, к какому прайсу мы готовы. Мы никогда не будем довольны результатом, если не придем к какому-то внутреннему общественному компромиссу. Мы должны понять, что сохранение государства – это уже наша победа. И насколько мы сможем сохранить и построить это государство, это и будет достижением справедливости. Мы все хотим разгрома России, но это может занять годы или десятилетия. Можем ли мы дальше терять человеческие жизни? И какой прайс за не потерю человеческих жизней сейчас мы готовы заплатить?» – резюмирует Зеркаль.
