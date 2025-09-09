«Капитулируйте. Нам уже ничего не мешает вас достать»: в Киеве прочитали послание Кремля

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы сознательно ударила по Дому правительства в Киеве ракетой без боевой части.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, бывший штабист Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Я сегодня оговаривал этот странный прилёт. Версия пока такая. Точно в цель пришла ракета «Искандер». Боевая часть не взорвалась, но топливо устроило пожар. Я был недалеко от этого прилёта, и я действительно не слышал взрывной волны, которая обычно приходит», – сказал политтехнолог.

Он признал, что будь ракета с боевой частью, она бы нанесла значительные повреждения зданию.

«Это не шахед, 100%. Звук я слышал, он был свистящим, потом тупой хлопок, но отсутствие взрыва. Это было очень странно. Даже шахед бы дал взрыв, но поменьше. Понятно – «Искандер». Я думаю, если били так точно в кабмин, то это чёткое послание. В сколько? В шесть утра. Там точно никого нет. И очевидно цели взрывать не было, поэтому, скорее всего, там могло не быть тротила. Но послание примерно следующее: «Ребята, капитулируйте, потому что мы вас достанем. Нам уже ничего не мешает», – считает Гайдай.

Украинская пропаганда уже вскоре после пожара на верхних этажах здания правительства начала раскручивать версию с ударом «Искандера» – публике были продемонстрированы якобы обнаруженные там обломки российской ракеты.

В то же время, российские источники указывают на снятые очевидцами кадры, где видно, как в здание прилетает нечто, вызывающее небольшой взрыв, а следом над центром Киева проносится крылатая ракета, по который, возможно, был залп ЗРК Patriot с берега Днепра, недалеко от кабмина.