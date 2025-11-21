«Лучше быть коррумпированным, чем оккупированным!»: СМИ включили антикриз для Украины

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 19:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 339
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад не станет раскачивать коррупционный скандал на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не станет раскачивать коррупционный скандал на Украине. Об этом в эфире видеоблога «Политека»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Относительно коррупционного скандала, то обратите внимание, как по-разному на него реагируют мировые СМИ, и СМИ Украины. Определённая часть пытается делать антикриз: вы в какой стране хотите жить, оккупированной или в коррумпированной? Западная пресса говорит о том, что мы всё понимаем, но на данный момент мы чётко разделяем вопросы войны и коррупции.

То есть в случае, если бы не было активных боевых действий, мы бы наблюдали, наверное, другую картину. Но пока не закончится война, европейские, британские элиты вряд ли пойдут на резкие шаги», – уверял Бизяев, забыв добавить, что были разворованы в основном американские деньги.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить