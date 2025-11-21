Запад не станет раскачивать коррупционный скандал на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Относительно коррупционного скандала, то обратите внимание, как по-разному на него реагируют мировые СМИ, и СМИ Украины. Определённая часть пытается делать антикриз: вы в какой стране хотите жить, оккупированной или в коррумпированной? Западная пресса говорит о том, что мы всё понимаем, но на данный момент мы чётко разделяем вопросы войны и коррупции.

То есть в случае, если бы не было активных боевых действий, мы бы наблюдали, наверное, другую картину. Но пока не закончится война, европейские, британские элиты вряд ли пойдут на резкие шаги», – уверял Бизяев, забыв добавить, что были разворованы в основном американские деньги.