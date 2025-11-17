Макрон видит в своём сменщике лютого заукраинца – и обещает окончание войны до 2027 года
Кандидат, который сменит нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона на его посту, возможно, столкнувшись с реальностью, будет куда более решительным в поддержке Украины.
Об этом сам Макрон заявил на пресс-конференции в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Журналисты спросили, будет ли помогать Украине его преемники после окончания президентских полномочий.
«Знаете, каждый день – это работа, и я думаю, что мы мира достигнем раньше 2027 года. Мы понимаем, что произошло в феврале 2022 года. Если Украина не будет сильной, Россия нарушит все свои обязательства. Поэтому Франция поддерживает.
И кандидат, который придёт, может быть даже более решительным в поддержке Украины. Когда сталкиваешься с реальностью, то реальность как раз меняет взгляды», – вещал в ответ Макрон.