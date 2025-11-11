Мужская половина Украины в гробах, бежала или прячется от мобилизации – начался дефицит рабочей силы

Украинские компании столкнулись с огромным дефицитом кадров потому что мужчины либо выехали, либо мобилизованы, либо прячутся по домам.

Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявила глава Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, высокие цены на энергоресурсы делают неконкурентной украинскую продукцию.

«Что касается энергетики и электроэнергии в целом, то это ее наличие и цена. Сегодня компании жалуются, что цены на электричество уже выше, чем в других соседних странах, и это убивает конкурентоспособность Украины и украинского производителя.

Второе – это люди. Дефицит кадров. Людей просто невозможно найти для того, чтобы взять их на работу. Плюс объем рынка, потому что за счет того, что часть людей выехала из Украины, часть мобилизована, часть прячется и просто не выходит на улицу… Соответственно, объем рынка существенно сократился. Особенно сейчас компании прочувствовали решение, которое касалось выезда молодых людей с 18-ти до 22-х лет, потому что именно это и спровоцировало и дефицит кадров, и отток людей с рынка», – заявила Деревянко.