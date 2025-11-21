Мы каким-то чудом выруливаем с газом. Там не лучше, чем с энергетикой – укро-эксперт просит добавить Геранек
Украина не удосужилась заполнить свои газохранилища топливом в летнее время и сейчас будет переплачивать по 200 миллионов долларов за каждый миллиард кубометров. Сам факт того, что газотранспортная система еще функционирует – это чудо, заложенное предыдущими поколениями.
Об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«По газу я изучал ситуацию – там тоже ситуация достаточно напряженная.
В какой-то степени это приговор тем людям, которые управляют энергетической системой, потому что если у вас в преддверии зимы, когда вы понимаете, что после прекращения транзита природного газа по территории Украины, газотранспортная система и места добычи газа становятся целями для воздушных ударов, при этом ваши коннекторы по закачке импортного ресурса в июне-июле и августе были заполнены на 40% при том, что даже школьник знает, что летом газ на европейском рынке стоит дешевле.
Если ты газ, вместо того, чтобы покупать летом на дешевом рынке, покупаешь зимой на дорогом, и делаешь это в условиях критического дефицита, то ты на каждом миллиарде кубов газа теряешь, как минимум, двести миллионов долларов…», – возмущался он.
«Я не знаю, как с таким уровнем управления газотранспортной системой вообще мы еще выруливаем. Чудо заключается в том, что каким-то образом петляем все эти отопительные сезоны, проходим их.
Ну тут понятна причина – на старой инфраструктурной базе, которая явно же не этими людьми, которые управляют сейчас энергетикой, строилась», – заключил Кущ.
