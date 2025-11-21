Мы каким-то чудом выруливаем с газом. Там не лучше, чем с энергетикой – укро-эксперт просит добавить Геранек

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не удосужилась заполнить свои газохранилища топливом в летнее время и сейчас будет переплачивать по 200 миллионов долларов за каждый миллиард кубометров. Сам факт того, что газотранспортная система еще функционирует – это чудо, заложенное предыдущими поколениями.

Об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По газу я изучал ситуацию – там тоже ситуация достаточно напряженная. В какой-то степени это приговор тем людям, которые управляют энергетической системой, потому что если у вас в преддверии зимы, когда вы понимаете, что после прекращения транзита природного газа по территории Украины, газотранспортная система и места добычи газа становятся целями для воздушных ударов, при этом ваши коннекторы по закачке импортного ресурса в июне-июле и августе были заполнены на 40% при том, что даже школьник знает, что летом газ на европейском рынке стоит дешевле. Если ты газ, вместо того, чтобы покупать летом на дешевом рынке, покупаешь зимой на дорогом, и делаешь это в условиях критического дефицита, то ты на каждом миллиарде кубов газа теряешь, как минимум, двести миллионов долларов…», – возмущался он.