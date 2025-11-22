Украина скоро будет вынуждена пойти на подписание любого мирного плана, потому что людей для продолжения войны не хватает. Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос не в том, какой ресурс есть, а какого ресурса нет. Так вот, нет ресурса человеческого, особенно на линии фронта. И пока они там выделяют деньги, оружие, технику и так далее, мы теряем людей, которых и так не хватает. Вот этот ресурс нам не закроет никто. Кто бы о чем ни рассказывал, они не отправляют свои войска отстаивать демократические ценности и обороняться вместе с нами», – сказала Скороход.

Депутат уверена, что Зеленского продавят на подписание плана Трампа.