Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу выгодна существующая на Украине политическая система, благодаря ей страна оказывается под внешним управлением.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с покинувшей Украину телеведущей Натальей Влащенко заявил экс-заместитель госсекретаря в министерстве экономики Польши, отпетый русофоб Петр Кульпа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он напомнил, что после свержения Януковича в 2014-м страна вернулась к усилению полномочий парламента.

«Этот механизм делает Украину уязвимой, потому что Запад, вместо того, чтобы помочь Украине ликвидировать эту дисфункцию в 2014 году, принял решение, чтобы установить контроль внешний над Украиной, используя рычаги управления – такие, как НАБУ», – сказал Кульпа.

По его словам, такого рода органы используются Западом как крючки, на которые подвешиваются высшие эшелоны власти.

Он уверяет, что ранее эта система использовалась «коалицией московских предателей», а сейчас теми, кто ориентируется на Запад.