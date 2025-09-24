Нацист и соратник Санду: «Кремль обрабатывает нашу евродиаспору, на которую вся предвыборная надежда»

Россия якобы полным ходом раскачивает молдавскую оппозицию накануне парламентских выборов, вплоть до агитации диаспоры и вербовки криминалитета.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил депутат парламента РМ от правящей партии «Действие и солидарность», ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путинский режим стремится взять под свой контроль Молдову, чтобы использовать её в качестве плацдарма против Украины, против НАТО и ЕС. Поэтому Кремль делает ставку на эти выборы.

Скажу печальную вещь: инструментарий Кремля отражает уязвимости молдавского общества. После начала агрессии против Украины соцопрос в Молдове продемонстрировал очень тревожные цифры – 35% оправдывали путинскую агрессию. Это очень большой процент…

Главная задача – это дезориентация, нагнетание страха, чтобы скомпрометировать европейскую перспективу. Россия последовательно продвигает идею, что Молдова идёт по украинскому сценарию», – вещал Нантой.