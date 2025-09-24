Нацист и соратник Санду: «Кремль обрабатывает нашу евродиаспору, на которую вся предвыборная надежда»

Вадим Москаленко.  
24.09.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 161
 
Россия якобы полным ходом раскачивает молдавскую оппозицию накануне парламентских выборов, вплоть до агитации диаспоры и вербовки криминалитета.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил депутат парламента РМ от правящей партии «Действие и солидарность», ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путинский режим стремится взять под свой контроль Молдову, чтобы использовать её в качестве плацдарма против Украины, против НАТО и ЕС. Поэтому Кремль делает ставку на эти выборы.

Скажу печальную вещь: инструментарий Кремля отражает уязвимости молдавского общества. После начала агрессии против Украины соцопрос в Молдове продемонстрировал очень тревожные цифры – 35% оправдывали путинскую агрессию. Это очень большой процент…

Главная задача – это дезориентация, нагнетание страха, чтобы скомпрометировать европейскую перспективу. Россия последовательно продвигает идею, что Молдова идёт по украинскому сценарию», – вещал Нантой.

Отдельно он с тревогой сообщил, что «Кремль начал работать с «живущими в демократическом мире» гражданами Молдовы».

«Наша диаспора, которая неоднократно демонстрировала чудеса мобилизации, зачастую обеспечивая весомый довесок в сторону консолидации демократий в Молдове», – посетовал русофоб.

Также он отметил, что накануне имели место обыски в четырёх «пенитенциарных учреждениях».

«Есть информация, что Россия пытается использовать криминальный мир для дестабилизации, для силовых акций против действующей власти. В ситуации, когда путинский режим совершает преступления в Украине, нельзя рассчитывать на то, что в Молдове он будет работать в белых перчатках. Мы должны быть готовы к самым жёстким сценариям…

Плюс, мы знаем, что самые подлые информационные атаки реализуются в последние дни, когда трудно что-то противопоставить. Поэтому нет повода для излишнего оптимизма», – печалился нацист.

