Навроцкому напомнили печальную судьбу польского военачальника, решившего повоевать с русскими 

Игорь Шкапа.  
22.12.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 367
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Ставка на войну с Россией может закончится гибелью польского президента Кароля Навроцкого.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант.

Ставка на войну с Россией может закончится гибелью польского президента Кароля Навроцкого. Как передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он недоволен не совсем проукраинскими заявлениями Навроцкого, как и тем, что тот вручил диктатору Владимиру Зеленскому во время встречи в Варшаве книгу о «Волынской резне», – и напомнил о памятнике, который стоит перед президентским дворцом в Варшаве.

«Это князь Юзеф Понятовский, который всю свою жизнь боролся с Россией и проиграл. Сначала он боролся за независимость Польши, когда Россия напала на Польшу, Беларусь, Литву, Украину. Проиграл. И затем второй раз в наполеоновской кампании – и погиб под Лейпцигом от прусского войска, когда защищал отступление армии Наполеона. Очень трагическая фигура…

Когда Кароль Навроцкий выходит на площадь, пусть посмотрит на этот памятник и вспоминает, как это может окончиться», – заявил Сиерант.

В его трактовке получилось, что Навроцкому не следует делать ставку на войну с Россией, хотя, скорее всего, Сиерант пытался донести прямо противоположное.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора