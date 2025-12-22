Навроцкому напомнили печальную судьбу польского военачальника, решившего повоевать с русскими
Ставка на войну с Россией может закончится гибелью польского президента Кароля Навроцкого.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант.
Он недоволен не совсем проукраинскими заявлениями Навроцкого, как и тем, что тот вручил диктатору Владимиру Зеленскому во время встречи в Варшаве книгу о «Волынской резне», – и напомнил о памятнике, который стоит перед президентским дворцом в Варшаве.
«Это князь Юзеф Понятовский, который всю свою жизнь боролся с Россией и проиграл. Сначала он боролся за независимость Польши, когда Россия напала на Польшу, Беларусь, Литву, Украину. Проиграл. И затем второй раз в наполеоновской кампании – и погиб под Лейпцигом от прусского войска, когда защищал отступление армии Наполеона. Очень трагическая фигура…
Когда Кароль Навроцкий выходит на площадь, пусть посмотрит на этот памятник и вспоминает, как это может окончиться», – заявил Сиерант.
В его трактовке получилось, что Навроцкому не следует делать ставку на войну с Россией, хотя, скорее всего, Сиерант пытался донести прямо противоположное.