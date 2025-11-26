Никакого мира на Украине без одобрения Европы! – фашист Мерц из Берлина
Без согласования с Европой никакого мирного соглашения по Украине не будет, а ФРГ продолжит снабжать киевский режим деньгами и оружием.
Об этом, выступая в немецком парламенте, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Cоглашение, заключенное между великими державами без согласия Украины и европейцев не станет основой для подлинного прочного мира в Украине. Поэтому сейчас очень важно единство в Европе, единство с Украиной и единство в трансатлантическом альянсе…
В этот судьбоносный момент для Украины, а также для Европы и для нашего альянса с Америкой, европейские дела могут быть решены только по согласованию с Европой!
Европа — это не мяч для игры, а суверенный защитник своих интересов и ценностей…
Путин должен понять, что у него нет никаких шансов успешно выиграть эту войну в ущерб европейскому порядку свободы и мира. И поэтому Германия продолжит оказывать Украине поддержку на очень высоком уровне, даже в рамках федерального бюджета на 2026.
В свете событий мы увеличили сумму еще на 3 миллиарда евро, теперь в общей сложности 11,5 миллиардов евро», – гавкал Мерц.
Его слова раскритиковала депутат бундестага Алиса Вайдель. С трибуны парламента она призвала отказаться от поддержки Украины и вернуться к закупкам российского газа:
«11,5 миллиардов евро для Украины. Не знаю, не окажутся ли эти деньги снова у коррумпированных спекулянтов войной. Слава богу, благодаря Дональду Трампу у нас есть реальный шанс на мир, в который вы не внесли никакого вклада. Как раз наоборот. Обещания нарушены.
Вы подвели граждан и занимались клеветой и клеветой на позицию вместо того, чтобы решать проблемы в нашей стране…
Немедленно прекратите энергетический переворот, мы должны немедленно прекратить разрушение АЭС, подрывы АЭС – и возобновить работу атомной энергетики!
И мы должны покупать природный газ и нефть там, где это наиболее выгодно, и это в России».
