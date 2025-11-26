Никакого мира на Украине без одобрения Европы! – фашист Мерц из Берлина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без согласования с Европой никакого мирного соглашения по Украине не будет, а ФРГ продолжит снабжать киевский режим деньгами и оружием.

Об этом, выступая в немецком парламенте, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Cоглашение, заключенное между великими державами без согласия Украины и европейцев не станет основой для подлинного прочного мира в Украине. Поэтому сейчас очень важно единство в Европе, единство с Украиной и единство в трансатлантическом альянсе… В этот судьбоносный момент для Украины, а также для Европы и для нашего альянса с Америкой, европейские дела могут быть решены только по согласованию с Европой! Европа — это не мяч для игры, а суверенный защитник своих интересов и ценностей… Путин должен понять, что у него нет никаких шансов успешно выиграть эту войну в ущерб европейскому порядку свободы и мира. И поэтому Германия продолжит оказывать Украине поддержку на очень высоком уровне, даже в рамках федерального бюджета на 2026. В свете событий мы увеличили сумму еще на 3 миллиарда евро, теперь в общей сложности 11,5 миллиардов евро», – гавкал Мерц.

Его слова раскритиковала депутат бундестага Алиса Вайдель. С трибуны парламента она призвала отказаться от поддержки Украины и вернуться к закупкам российского газа: