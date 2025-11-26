Политолог: Цели СВО достигаются только российской администрацией в Киеве

Максим Столяров.  
26.11.2025 14:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 682
 
Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы завершить денацификацию Украины, Россия должна установить над ней полный контроль, и депортировать бандеровцев.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Официальный статус русского языка на Украине и запрет нацистской идеологии. А кто будет это делать? Как вы запретите нацистскую идеологию?

После 14 года всё, начиная с директоров детских садиков и заканчивая членами правительства, всё кругом инкорпорировано, насыщено этими так называемыми «щеневмерликами». Там кругом нацисты», – сказал Сорокин.

«Для того, чтобы их вычистить, должна быть соответствующая государственная программа денацификации во главе с российской администрацией, иначе вы их не вычистите никогда.

Мы их начнём просто арестовывать, депортировать, кто-то встанет на путь исправления, сотрудничества с администрацией, ему будут назначены испытательные сроки. Преступников – наказывать, а остальных – депортировать в Польшу, или Прибалтику. Вывезти на границу, они не смогут не принять их», – добавил политолог.

