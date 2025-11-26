Чтобы завершить денацификацию Украины, Россия должна установить над ней полный контроль, и депортировать бандеровцев.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Официальный статус русского языка на Украине и запрет нацистской идеологии. А кто будет это делать? Как вы запретите нацистскую идеологию?

После 14 года всё, начиная с директоров детских садиков и заканчивая членами правительства, всё кругом инкорпорировано, насыщено этими так называемыми «щеневмерликами». Там кругом нацисты», – сказал Сорокин.