Политолог: Цели СВО достигаются только российской администрацией в Киеве
Чтобы завершить денацификацию Украины, Россия должна установить над ней полный контроль, и депортировать бандеровцев.
Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Официальный статус русского языка на Украине и запрет нацистской идеологии. А кто будет это делать? Как вы запретите нацистскую идеологию?
После 14 года всё, начиная с директоров детских садиков и заканчивая членами правительства, всё кругом инкорпорировано, насыщено этими так называемыми «щеневмерликами». Там кругом нацисты», – сказал Сорокин.
«Для того, чтобы их вычистить, должна быть соответствующая государственная программа денацификации во главе с российской администрацией, иначе вы их не вычистите никогда.
Мы их начнём просто арестовывать, депортировать, кто-то встанет на путь исправления, сотрудничества с администрацией, ему будут назначены испытательные сроки. Преступников – наказывать, а остальных – депортировать в Польшу, или Прибалтику. Вывезти на границу, они не смогут не принять их», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: