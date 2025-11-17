Полковник СБУ: Русскими командуют профессионалы. ВСУ – это так, селяне

Украинская армия не в состоянии выполнять задачи по перехвату стратегической инициативы

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он говорит, что на Украине политическая целесообразность всегда превалирует над военной необходимостью, указывая, что на первое место в Киеве ставят информационную, а не боевую составляющую.

«Вторая наша стратегическая ошибка – крестьянская армия, рабоче-крестьянская армия. Это не профессионально, она не может выполнять задачи по перехвату стратегической инициативы, а может только выполнять задачи по стратегической обороне, и то не очень.

А с той стороны идут профессиональные, то есть набирают добровольцев, а командуют ими профессионалы. Ими профессионалы командуют! Армия должна воевать. Никогда эти селяне с палками, вилами не смогут победить армию Муравьёва», – сказал Стариков.

По его словам, на эти две стратегические ошибки на Украине никто не обращает внимания.

«Не знаю почему, будем после войны с этим разбираться и выяснять причину, кто придумал разогнать военкоматы и придумать эти ТЦК», – резюмировал Стариков.

